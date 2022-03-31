الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

إبطال بيان جمركي كاد يتسبب بخسارة الدولة أكثر من 4 ملايين دينار

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

خطة من غوغل لمنع العنف المنزلي

الصناعة والتجارة تخفض السقوف السعرية للدجاج الطازج

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات الجمعة

روسيا تقدم بديل سويفت للهند للتجارة بين البلدين بعيدا عن الدولار

الحاج توفيق يتوقع إقبالا أوسع على الأسواق غداً

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الانتخاب

الخميس، 31-03-2022 02:38 م

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

62457cc64236041b8a50b646


الوكيل الإخباري -صعد مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 5%، وارتفع مؤشر البورصة الروسية RTS فوق مستوى 1000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 24 فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 5.56% إلى 2653.7 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 5.65% إلى 1002.95 نقطة، وفقا لبيانات موقع البورصة الروسية.

وبذلك يكون مؤشر RTS قد صعد فوق مستوى 1000 نقطة للمرة الأولى منذ 24 فبراير الماضي، وقيام الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وعن الأسهم التي قفزت بشكل ملحوظ خلال التعاملات، أشارت البيانات إلى سهم شركة "غازبروم" (12.45%).

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
6245848e4c59b74d46246371

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

6245868a4236041b8a50b651

الكرملين: آليات الانتقال إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ستعلن قريبا

1646194717-1646194717-bfowp0pmbgq1-700x400

سعر خام عُمان يرتفع إلى 110.96 دولار للبرميل في مايو

images

مصر.. 331 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18% في 10 أيام

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT (1)

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

624575854236041b8a50b638

روسيا تقدم بديل سويفت للهند للتجارة بين البلدين بعيدا عن الدولار

أخبار متعلقة
ذ

سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار عالميا

4EB9C5CB-659C-4C57-BE95-E671EE835FA6

واشنطن مهتمة بشراء النفط من فنزويلا بدلاً من روسيا

11-37

صحف عالمية: أزمة الغاز تهدد أوروبا

1020791062_0_191_3076_1856_1000x541_80_0_0_6cae53d24fd51937a7b6cc778ba3cbc6

صندوق النقد: تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة للحرب في أوكرانيا

600480_eec42085-9400-4c80-ac1b-58698a2aa97d

الحاج توفيق يطالب بتشكيل خلية أزمة تسبق انعكاسات ازمة أوكرانيا

البنك الدولي

البنك الدولي يبحث منح كييف قرضا بقيمة 700 مليون دولار