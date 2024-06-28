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الجمعة، 28-06-2024 12:35 م

مؤشر توبكس الياباني يصل إلى ذروة 34 عاما

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الوكيل الاخباري- ارتفع المؤشر توبكس للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 34 عاماً اليوم الجمعة، مع صعود البنوك وسط ارتفاع تدريجي في عوائد السندات وانتعاش أسهم التكنولوجيا من عمليات بيع في اليوم السابق.

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وأنهى توبكس اليوم مرتفعاً 0.57 بالمئة إلى 2809.63 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ فقاعة الأصول في البلاد في كانون الثاني 1990، وسجل 2821.86 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وصعد المؤشر نيكي 0.61 بالمئة إلى 29583.08 نقطة، معوضا معظم انخفاض أمس الخميس البالغ 0.82 بالمئة.


ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 148 سهماً مقابل انخفاض 76 سهما، مع استقرار سهم واحد.

 




 

 


 

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