مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 2.3%

الوكيل الإخباري- أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية، تعاملات الاثنين على مكاسب قوية للجلسة الثانية على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.



وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة "كوفيد-19" إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية، 69 سنتا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل، بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 27 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.



وارتفع مؤشر تاسي عند الإغلاق بنسبة 2.33% ما يعادل 262 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11555 نقطة. وكان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 1.16% في جلسة أمس الأحد.

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