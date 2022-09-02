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الجمعة، 02-09-2022 12:31 م

مؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ خسارة أسبوعية في 3 أشهر

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الوكيل الإخباري- سجل المؤشر نيكي الياباني أسوأ أسبوع له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، في حين أنهى اليوم مستقرا بعدما كان تحت ضغط من مخاوف الرفع الشديد لأسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما قدم ضعف الين قدرا ضئيلا من الدعم.

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وأغلق نيكي متراجعا 04ر0 بالمئة إلى 27650.84 نقطة وسجل انخفاضا أسبوعيا 4ر3 بالمئة، في أسوأ خسارة يتكبدها منذ منتصف حزيران، وفق شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية .


ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 27ر0 بالمئة إلى 1930.17 بعدما لامس أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.926.05 في وقت سابق من الجلسة.
وخسر المؤشر 5ر2 بالمئة هذا الأسبوع.


وتضررت شركات التكنولوجيا بوجه خاص من الموقف المتشدد بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، مما جعل القطاع أكبر عائق في السوق الأوسع نطاقا الجمعة.

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