مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في شهرين

الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين تقريباً اليوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب أسهم فاست ريتيلينج بعدما أعلنت الشركة عن مبيعات محلية قوية.

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وارتفع المؤشر نيكي 1.27 بالمئة ليغلق عند 27761.57 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 5 نيسان مسجلاً أكبر قفزة أسبوعية منذ 25 آذار بلغت 3.66 بالمئة، وفقا لما أوردته شبكة (سي ان بي سي) الإقتصادية.



وارتفعت أسهم فاست ريتيلينج المالكة لشركة يونيكلو 5.86 بالمئة، وقدمت أكبر دفعة لنيكي بعد أن قفزت مبيعاتها في اليابان في أيار بنسبة 17.5 بالمئة مرتفعة للشهر الثاني على التوالي.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة إلى 1933.14 نقطة مرتفعاً 2.43 بالمئة خلال الأسبوع.

بترا