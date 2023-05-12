مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في عام ونصف

الوكيل الاخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى في عام ونصف العام مدفوعاً بمكاسب حققتها شركات كبرى مرتبطة بتصنيع الرقائق ومع ترحيب المستثمرين بإعلان شركات محلية عائدات على الأسهم في ذروة موسم صدور النتائج المالية.

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وأنهى نيكي الجلسة على ارتفاع 0.9 بالمئة مسجلاً 29388.30 نقطة في أعلى إغلاق منذ تشرين الثاني 2021. وبالنسبة للأسبوع بأكمله ارتفع المؤشر 0.79 بالمئة، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.64 بالمئة إلى 2096.39 نقطة وسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1 بالمئة.



