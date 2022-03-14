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الإثنين، 14-03-2022 06:52 ص

ماذا لو تخلفت روسيا عن سداد ديونها.. صندوق النقد يعلق

صندوق النقد الدولي


الوكيل الإخباري - قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب عملياتها العسكرية لأوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

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وأضافت جورجيفا لشبكة (سي.بي.إس) أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى كان لها بالفعل تأثير "شديد" على الاقتصاد الروسي و ستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.


وقالت إن الحرب والعقوبات سيكون لها أيضا آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين مقارنة بتلك التي شهدتها الحرب العالمية الثانية.
وتصف روسيا إجراءاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".


وقالت جورجيفا إن العقوبات تحد أيضا من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، مما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه "غير محتمل".


ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت "في الوقت الحالي، لا".


وأضافت أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام المالي العالمي.


وقالت جورجيفا الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4 بالمئة في عام 2022 نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن المسار العام لا يزال إيجابيا.

 

سكاي نيوز


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