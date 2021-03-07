الأحد 07-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

قائمة بالتشكيلة النهائية لحكومة بشر الخصاونة - اسماء

المفوضية لـ الوكيل : 302 لاجئ تلقى لقاح كورونا اليوم الأحد

كورونا يتلاشى أمام التعديل الوزاري المرتقب

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

تحذير من الدوريات الخارجية

توقيف عريس ووالده في إربد

وزراء غادروا حكومة الخصاونة رسمياً - أسماء

مواطن: حفيدي بحاجة إلى سماعة وأناشد من أجله

تعليق دوام مؤسسة تنمية أموال الأيتام بسبب كورونا غداً

عاجل

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

الأحد، 07-03-2021 02:36 م

ماستر كارد تعلن دعمها للعملات الرقمية المشفرة

2021-03-05-image-20-j


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة ماستر كارد الأمريكية مع بداية شهر فبراير/شباط الجاري عن خطتها لدعم العملات الرقمية المشفرة ضمن شبكتها.

اضافة اعلان

وخصت بذلك العملات الرقمية التي تخضع لقوانين الخصوصية والأمان، والتي تمثل حاليا نسبة قليلة بين العملات الرقمية، بحسب ما ذكر موقع "ibelieveinsci".


وفي الحديث عن البيتكوين أولى العملات الرقمية المشفرة والتي تستخدمها ماستر كارد، فهي تتميز ببعدها عن سلطة الحكومة، كونها شبكة لا مركزية، إضافة لعدم قدرة مستخدميها التقدم لأي شكوى في حالة تعرضهم للاحتيال.

ومع ذلك فإن هذه الخصائص للبيتكوين تشكل نقاطا إيجابية لمستخدميها، في حين تقف عائقا أمام المؤسسات التي تعمل على حماية المستهلك وتطبيق قوانين غسيل الأموال.


وهذا ما أعاق مشروع ليبرا الذي عمل مصمموه على أن يطبق الآليتين معا، فيشبه شبكة البيتكوين بكونها لا مركزية من جهة ويماثل العملات الرقمية التقليدية من جهة أخرى، ومع ذلك ليس من الواضح تماما حتى الآن الآلية الحقيقية لعمل هذا المشروع.


والجدير بالذكر أن ماستر كارد كانت قد انسحبت من مشروع ليبرا في عام 2019، وصرحت بعد ذلك باهتمامها بالعملات الرقمية التي تعمل وفقا لتطبيق القوانين المشرعة بخصوص غسيل الأموال.


وأصدرت العديد من الشركات بعد ذلك سماحا للتعامل مع بطاقات ماستر كارد عبر ما يملكونه من عملات البيتكوين لتحويلها إلى دولارات والدفع عبرها.


ولكن قد لا تكون البيتكوين هي العملة المعتمدة في العملات الجديدة لبطاقات ماستر كارد، وذلك لعدم قدرتها على تحقيق الكثير من النقاط التي تسعى ماستر كارد لخلقها في خطوتها الجديدة.


وبدلا من البيتكوين، تسعى ماستر كارد لاعتماد USDC أحد أكثر العملات الرقمية شهرة، والتي تدعمها شركة سيركل الأمريكية.


ومع كل تلك التحديات، تبقى شركة ماستر كارد أولى الشركات التي ينجذب العملاء للتعامل معها، وينتظرون تماما ما ستقوم بفعله، وكيف سيتماشى السوق مع تغييراتها الجديدة.

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Bolivar-Sandesh

فنزويلا.. ورقة نقدية بستة أصفار قيمتها أقل من دولار

Egypt-pound-count-R-780

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يواصل الصعود للشهر التاسع على التوالي

51ba4d61-bcd5-4141-a71f-9c67c194d028_16x9_1200x676

ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 8.5 ٪

ذهب-2-1200x675

أسعار الذهب الأحد 7/3/2021

112020416921891158587

إربد : 87 مليون دولار صادرات شهر شباط الماضي

1000x-1

البورصة الأمريكية ترتفع بشكل ملحوظ بعد صدور إحصاءات التوظيف

أخبار متعلقة
wired-uk-bitcoin

علماء يحذرون من تهديد البيتكوين على المناخ العالمي

960x0

في غضون ساعات قليلة.. البيتكوين تتجاوز الحد الأقصى ثلاث مرات