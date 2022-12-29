ماسك : لا تنزعجوا من جنون الأسهم

الوكيل الاخباري - رغم الخسائر التاريخية لشركة تسلا (NASDAQ:TSLA) والتي تجاوزت الـ 900 مليار دولارا، يبدو أن الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير إيلون ماسك، الذي فقد عرش أثرياء العالم بعد خسارة 203 مليار دولار، غير منزعج على الإطلاق من تلك الخسائر الجنونية.



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أخبر إيلون ماسك موظفي تسلا ألا ينزعجوا من جنون سوق الأسهم وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بريدًا إلكترونيًا على مستوى الشركة يحث الموظفين على التركيز وعدم الانتباه إلى سوق الأسهم.



جاء ذلك بعدما تراجعت أسهم تسلا بنسبة 42 ٪ في ديسمبر، وهي تستعد لتسجيل إغلاق هو الأسوأ على صعيد الأداء خلال شهر وربع وعام على الإطلاق. ( investing )



