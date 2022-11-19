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السبت، 19-11-2022 09:55 ص

ماهر يوسف: مليون دينار فاتورة الكهرباء لـ 500 معرض أثاث كبير في عمّان سنويّاً

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الوكيل الإخباري - قدّر عضو كتلة العطاء، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان السابق، ماهر محمّد يوسف، فاتورة الكهرباء لـ 500 معرض أثاث كبير في العاصمة عمّان بنحو مليون دينار سنويّاً.

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وبين يوسف، في تصريح صحفيّ، إنّ الكلف التشغيليّة لمعارض الأثاث تعتبر كبيرة، وتتسبّب في نقص السيولة لدى التجّار، داعياً إلى السماح بتركيب أنظمة الطاقة المتجدّدة لتلك المعارض.
ودعا إلى إعادة النظر بالتعرفة الكهربائيّة المفروضة على القطاع التجاريّ، إذ إنّ التخفيض يساهم في توفير سيولة لدى التجّار والحفاظ على ديمومة استمراريّة عملهم بالأسواق.


ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.

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