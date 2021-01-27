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الأربعاء، 27-01-2021 11:21 ص

مايكروسوفت تحقق إيرادات تفوق التوقعات

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الوكيل الاخباري - حققت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في الربع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي إيرادات عند 43.1 مليار دولار، متجاوزة توقعات الخبراء، وفقا لتقرير نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

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ووفقا للتقرير فقد نمت الإيرادات في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله.


وارتفعت أرباح التشغيل في الفترة المذكورة بنسبة 29% لتصل إلى 17.9 مليار دولار، فيما بلغ صافي الربح 15.5 مليار دولار، بزيادة 33%.


وكان خبراء قد توقعوا أن إيرادات الشركة بالكاد ستتجاوز مستوى 40 مليار دولار، فيما ستحقق الشركة أرباحا عند 15 مليار دولار.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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