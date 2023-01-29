ما سبب هبوط الذهب عالمياً بآخر أيام التداول؟ خبراء يجيبون

الوكيل الإخباري -

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وضح اقتصاديون أسباب هبوط أسعار الذهب عالمياً في آخر أيام التداول، قبيل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الخاص بالفائدة.وأكدوا أن الذهب حقق الذهب 6 أسابيع متتالية من الصعود القوي، وأنه قد حان الوقت لالتقاط الأنفاس، واختبار مدى قوة الاتجاه الصاعد، قبل محاولة الوصول لمستويات 2000 دولار للأوقية.وقالوا إنه لا بد من الحذر من الأسبوع الحالي مع اجتماع الفيدرالي، لأنه قد تحدث عمليات جني للأرباح.ووفقاً للمؤشرات فقد تمكّن الذهب من المقاومة خلال الأسبوع الماضي، والبقاء فوق 1900 دولار للاونصة، وهو ما دعّم توقعات وصول سعر الاونصة هذا العام إلى مستويات تاريخية قد تتجاوز الـ 4000 دولار.