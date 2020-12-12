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السبت، 12-12-2020 11:57 ص

ما مستقبل النفط والغاز في ميزان الطاقة العالمي؟

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الوكيل الاخباري - توقعت وزارة الطاقة الروسية انخفاضا في حصة النفط والغاز في ميزان الطاقة العالمي إلى أقل من 50% بحلول عام 2040، وذلك سيحدث بفضل تطور مصادر الطاقة المتجددة والحيوية والهيدروجين.

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ووفقا لنائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين فإن حصة النفط والغاز في ميزان الطاقة العالمي ستنخفض من المستوى الحالي 54% إلى 46% بحلول العام 2040.


وأوضح المسؤول الروسي أنه من المتوقع أن تنخفض حصة النفط من 31% إلى 23%، والفحم من 26% إلى 19%، بينما ستنمو حصة الغاز من 23% إلى 25%، ومصادر الطاقة المتجددة من 2% إلى 8%، والطاقة الحيوية من 9% إلى 11%.


وقال: "سنراقب الكثير من الضغط خلال فترة الانتقال في الطاقة، حيث ستنخفض حصة الهيدروكربونات بحلول 2040، بعدما احتل النفط الغاز 50% في ميزان الطاقة العالمي"، لكنه شدد على أن الهيدروكربونات ستبقى المصدر الرئيسي للطاقة.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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