ما هي اسباب تراجع أسعار الذهب عالمياً؟ وما علاقة اسعار الفائدة بذلك؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - على خلاف التوقعات، سجلت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، انخفاضاً واضحاً بعد أن كان قد سجل قبل أيام أعلى مستوى وصل إليه منذ ثلاثة أشهر، وهو ما قلل من وهيج المعدن الأصفر في سوق التداول وتخلى عن ارباحه مع ارتفاع الدولار.

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وكالة investing للتحليلات المالية، أوردت بيانات رصدها "الوكيل الإخباري" فسّرت أسباب انخفاض الذهب بشكل مفاجئ، منوهة إلى أن تصريحات بعض أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي قدمت بعض الدعم إلى العملة الأمريكية، ما رفع الدولار نحو التعافي على حساب الذهب.



وكانت البيانات المالية للمعدن الأصفر قبل أيام تتجه نحو قفزة بالسعر للاونصة لتتجاوز 1800 دولار، بعد أن قام المستثمرون ببيع الدولار إثر التوقعات التي جاءت بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يقلل من حدة رفع الفائدة لتكون 50 نقطة أساس فقط للشهر الحالي، ما دفع الدولار نحو التراجع بشكل حاد ليهبط إلى أدنى مستوياته، مفسحا المجال أمام الذهب المسعر بالدولار ليصعد بقوة.



إلا أن تصريحات عضو البنك الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس، التي تمحورت حول أن التفكير يتجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل قللت من مخاوف المستثمرين ودفعت نحو الإقبال على الدولار.



وتراجعت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.65% لتصل إلى 1,761.39 دولارا للأوقية، كما ارتفعت كذلك أسعار العقود الآجلة للسبائك تسليم ديسمبر بواقع 0.32% لتسجل 1,763.80 دولارا للأوقية.

