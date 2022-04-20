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الأربعاء، 20-04-2022 10:09 ص

ما هي القيمة العادلة للجنيه المصري مقابل الدولار؟

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الوكيل الاخباري-  فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار، مازال يجري تداول الدولار عند مستويات تتراوح ما بين 18.3 و18.5 جنيه سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة.

لكن محللين أكدوا في إفادات لـ"العربية.نت"، أن تداول الدولار مقابل الجنيه المصري عند هذه المستويات مبالغ فيه، وأن قيمته الحقيقية تتراوح ما بين 16 إلى 17 جنيهاً، مؤكدين أن ما يمر به سوق الصرف المصري في الوقت الحالي هو أمر مؤقت ويعود إلى عدة أسباب بعضها خارجية وأخرى داخلية.

وفي 21 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري وبشكل مفاجئ تدخله في سوق الصرف، وقرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14%، كما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك في إطار احتواء الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد والتي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

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