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الأحد، 13-06-2021 04:06 م

ما هي تداعيات بيتكوين على قواعد النظام الرأسمالي العالمي؟

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الوكيل الاخباري- سلط تقرير بريطاني الضوء على مستقبل وآفاق العملات المشفرة التي يطرحها البعض كبديل للعملات التقليدية، وما إذا كانت بمقدورها أن تغير قواعد اللعب في النظام الرأسمالي العالمي.

وذكر التقرير، الذي نشرته مجلة ”سوشاليست ووركر“، أنه ”حتى وقت قريب، كان يتم الترويج لعملة بيتكوين وشقيقاتها من العملات المشفرة الأخرى على أنها مستقبل المال، بل وذهب البعض إلى أن تلك العملات هي مستقبل الرأسمالية نفسها، وقال أنصارها إنها متحررة من سيطرة الدول وبنوكها، ومن ثم فإنها تمثل تحديا مدمرا للنظام“.

وقالت المجلة: ”لكن الآن يبدو أن الانهيار الهائل لسوق العملات الرقمية قضى على العديد من هذه التوقعات، فقد انخفضت قيمة البيتكوين بأكثر من 50 % منذ مارس/آذار الماضي، حيث شهدت سيدة العملات المشفرة أكبر هبوط لها في الأسابيع الأخيرة، وسارت معظم العملات المشفرة الأخرى على نفس المسار الهبوطي“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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