الخميس 04-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعميم من محافظ اربد يشأن تطبيق أوامر الدفاع

مبالغة بأسعار اللحوم بالاردن

روسيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العجارمة والعدوان والسعودي والجنيدي

الكويت تفرض حظر تجول جزئي لمدة شهر كامل

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي

وزير التربية يعلن عن خطة طوارئ بالمدارس من 3 مراحل

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الإمارات: 17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا

%13.19 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

الخميس، 04-03-2021 06:25 م

مبالغة بأسعار اللحوم بالاردن

11202018161510625082627


الوكيل الاخباري - طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بإعداد دراسة علمية شاملة لمعرفة الكلف الحقيقية لأسعار الأغنام الحية واللحوم الطازجة والمبردة المستوردة من الخارج، بدءا من بلد المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك، وذلك نتيجة الارتفاعات المتكررة وغير المبررة التي شهدتها أسعارها خلال الفترة الماضية.
اضافة اعلان

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن قرار وزارة الزراعة تمديد فترة السماح باستيراد الأغنام الحية لمدة 90 يوما إضافية بهدف المحافظة على أسعار اللحوم ضمن معدلاتها مؤشر خطير إذا لم يرافق قرار التمديد انخفاض في أسعارها ضمن هوامش ربح عادلة.

وأشار الى أن الجمعية رصدت مبالغة بأسعار اللحوم الحمراء منذ بدء الجائحة ولا تراعي حقوق كافة الأطراف، مبينا أنه يتوجب السماح باستيراد كميات كافية وغير محددة من اللحوم الحية والمبردة وعدم حصرها بفئة قليلة من التجار لعدم احتكار هذه السلعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320211171041994120079

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

AdobeStock_282660820-min2-

منظمة الأغذية العالمية: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر التاسع على التوالي

1231190186

المستثمرون يترقبون اليوم تلميحات الفدرالي

ذهب-2-1200x675

انخفاض أسعار الذهب محليا

60407dce7af50738c07745f3

أسعار الذهب عالميا ترتفع عن أدنى مستوى في 9 أشهر

fuel-subsidies-728x394

مصر.. دعم المواد النفطية يهبط بنحو النصف

أخبار متعلقة
1220203124241768314982

طرح وثائق مشروع تحويل المدفوعات الحكومية إلى رقمية

أسعار-البنزين-والسولار-780x405-6quttmup41fgicclvc21shsbb3osk75gh667usddqdv

الحكومة ترفع اسعار البنزين بنوعيه والديزل

thumbs_b_c_ef2190133ae6df6be68067bf33d4e273

الحكومة تقرر تثبيت بند فرق اسعار الوقود