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السبت، 10-09-2022 03:53 م

مبلغ ضخم تحتاجه أوكرانيا لإعادة الإعمار بسبب الحرب

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الوكيل الإخباري - ذكر تقرير أصدره البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية، أن أزمة أوكرانيا تسببت في أضرار مباشرة على البلد الأوروبي تزيد قيمتها عن 97 مليار دولار حتى أول يونيو، موضحا أن إعادة بناء ما تأثر بالحرب يمكن أن تصل تكلفته إلى 350 مليار دولار.

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وقال التقرير إن أوكرانيا تكبدت خسائر بقيمة 252 مليار دولار أخرى، تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية وتعطل الإنتاج، علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 بالمئة، ارتفاعا من 2 بالمئة فقط قبل الحرب.


وقدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو، وهو ما يزيد عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 200 مليار دولار في عام 2021. ( سكاي نيوز )


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