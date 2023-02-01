مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي تسجل مستوى قياسي

الوكيل الإخباري - سجلت مبيعات السيارات الكهربائية رقماً قياسياً جديداً على صعيد حصص السوق في الاتحاد الأوروبي عام 2022، رغم التباطؤ الطفيف في نموها.

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وقالت رابطة مصنّعي السيارات في بيان الأربعاء إن السيارات التي تعمل بالبطاريات شكلت 12,1% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في 2022، بعدما كانت نسبتها 9,1% في عام 2021، و1,9% عام 2019.



في سوق السيارات التي تكافح من أجل التعافي من تبعات جائحة كورونا ولا تزال تواجه مشاكل لوجستية، تبرز مبيعات السيارات الكهربائية، إذ زادت بنسبة 28% مقارنة بعام 2021، لتسجل أكثر من 1,1 مليون سيارة.



وكانت هذه المبيعات مدفوعة بشكل ملحوظ بالسوق الألمانية، حيث سجلت تسارعاً في نهاية العام قبل خفض قيمة المكافآت الممنوحة مقابل شراء هذه المركبات. ( وكالات )

