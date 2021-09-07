مبيعات العملات المشفرة تتسع وبيتكوين تتراجع نحو 4%

الوكيل الاخباري- اتسعت عمليات بيع العملات المشفرة اليوم الثلاثاء، فيما تراجعت بيتكوين نحو 4%، بينما نزلت منافستها الصغرى إيثر إلى ما يزيد عن 6%.



وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها شهرة، 4% إلى 50516 دولارا، بعد أن زادت لأعلى مستوى منذ منتصف مايو/ أيار فوق 52 ألف دولار في وقت سابق، في التعاملات الآسيوية.



ونزلت إيثر‭ ‬ما يزيد عن 6% إلى 3666 دولارا.

اضافة اعلان

المصدر: إرم