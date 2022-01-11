متى يلمس المواطن اثر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية ؟

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن المواطن الأردني سوف يلمس أثر تخفيض التعرفة الجمركية على السلع بشكل مباشر خلال أيام قليلة، مع بدء وصول البضائع المشمولة بالتتابع إلى المملكة.

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و وأضح الكباريتي لـ " الوكيل الإخباري" إن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية لن تشهد انخفاض باسعارها، وستبقى على حالها دون تغيير.



وأشار إلى أن 80 % من السلع التي يستوردها الأردن لا يوجد عليها ضرائب جمركية، منوها الى ان تلك البضائع مصدرها من امريكا واوروبا ودول الخليج العربي.



وبين الكباريتي، إلى إن البضائع التي ستنخفض عليها الضريبة الجمركية هي تلك التي يتم استيرادها من الصين والهند وتركيا، مشيرا إلى أن الأثر سيكون ايجابياً ومباشراً على أسعار تلك السلع في السوق الأردنية.



وفيما يخص التجار، قال انه سيشعرون بالراحة في إجراءات التخليص والشحن والأمور الفنية، وسيوفر لهم الكثير من الجهد والوقت.



وأعلن وزير المالية محمد العسعس ومدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة، أمس الاثنين، عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية باختصارها على 4 شرائح جمركية، ما سينعكس إيجابا على القطاع التجاري، و سيخفف على المواطن، ويرفع قدرته الشرائية.







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