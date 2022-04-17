مجلة ألمانية تكشف عن مخاوف الألمان من استهداف شريان الاقتصاد الروسي

الوكيل الاخباري- تخشى الغالبية العظمى من الألمان من العواقب الاقتصادية السلبية لفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، وفقا لمجلة "Wirtschafts Woche".

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وبحسب المجلة، وفقًا لمسح أجراه معهد Civey Public Opinion ، فإن 71% ممن شملهم الاستطلاع، يخشون عواقب حظر الغاز الروسي.



ولفتت المجلة إلى أن العمال هم الأكثر قلقا. والبقية يخشون العواقب الاقتصادية على حياتهم وعملهم، ولكن بدرجة أقل.



وفي الوقت نفسه، يعتقد 20% من المستطلعين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا لن تسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد الألماني.



بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت السلطات الألمانية عزمها تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل المنظور. وتتوقع ألمانيا وقف استيراد الفحم والنفط من روسيا بنهاية العام الجاري.

روسيا اليوم