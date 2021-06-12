مجلس نواب نيويورك يعرقل مشروع قانون يقيد تعدين بيتكوين

الوكيل الاخباري-
فشلت جمعية ولاية نيويورك – مجلس النواب التشريعي للولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون – في تمرير مشروع قانون لحماية البيئة كان من شأنه أن يفرض قيودًا على عمليات التعدين الجديدة والموسعة لعملة بيتكوين المشفرة، حسبما ذكر موقع ”كوين ديسك“.اضافة اعلان
وأكدت مصادر مطلعة على مجريات الأمور لـ ”كوين ديسك“ أن معارضة المجموعات النقابية، وتحديدا اتحاد الإخوان الدولي لعمال الكهرباء الذي يمثل ما يقرب من 750،000 العمال والمتقاعدين في صناعة الكهرباء في كل من الولايات المتحدة وكندا وبنما وجوام والعديد من دول جزر الكاريبي- قد قادت في النهاية إلى فشل تمرير مشروع القانون.
المصدر: ارم