مجموعة السبع تحذر من أزمة حبوب بسبب حرب أوكرانيا

الوكيل الإخباري - حذرت مجموعة الاقتصاديات السبعة الكبرى من أن الحرب في أوكرانيا تؤجج أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان الفقيرة، وأن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحرير مخزونات الحبوب التي تحول روسيا دون مغادرتها أوكرانيا.

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي استضافت اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبع، إن الحرب أصبحت "أزمة عالمية".



وحذرت من أن "نحو 50 مليون شخص، لا سيما في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، سيموتون في الأشهر القليلة المقبلة"، ما لم يتم إيجاد سبل للإفراج عن الحبوب الأوكرانية، التي تمثل حصة كبيرة من الإمدادات العالمية.



في بيانات صدرت في نهاية اجتماع مجموعة السبع الذي عقد في فايسنهويزر شتراند بشمال ألمانيا على بحر البلطيق، تعهدت مجموعة الدول السبع بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا.



وقالت المجموعة: "لقد تسببت حرب روسيا العدوانية في واحدة من أشد أزمات الغذاء والطاقة في التاريخ الحديث والتي تهدد الآن الفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم".

سكاي نيوز