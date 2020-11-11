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الأربعاء، 11-11-2020 11:15 ص

مجموعة علي بابا الصينية تجني 56 مليار دولار من مبيعات خلال يوم واحد فقط

alibaba


الوكيل الاخباري - قالت مجموعة "علي بابا" إن الطلبيات عبر مواقعها للتجارة الإلكترونية خلال موجة الشراء في "يوم العزاب" تجاوزت 56 مليار دولار بحلول صباح اليوم، إذ اشترى المستهلكون نحو 16 مليون سلعة.

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وهذا اليوم هو أكبر مناسبة للمبيعات في العالم، التي تمتد لمدة أربعة أيام هذا العام، وتتخطى مبيعات يوم العزات مبيعات الجمعة السوداء في الولايات المتحدة.


ومن المرجح أن يكون هذا الأداء نبأ طيبا لمجموعة "علي بابا" القابضة بعد أسبوع من خسارتها نحو عشرة بالمئة من قيمتها السوقية إثر سحب الجهات التنظيمية إدراج شركة التكنولوجيا المالية التابعة لها "آنت غروب".

يأتي هذا الأداء في المبيعات أيضا في ظل تعاف اقتصادي مع السيطرة على تفشي فيروس كورونا في الصين، فيما يعني إغلاق الحدود والحد من الانتقالات أن المزيد من المستهلكين ينفقون أثناء الوجود في المنازل. ونظرا لحجمها تعد هذه المبيعات على نطاق واسع مؤشرا على قوة تعافي اقتصاد الصين بعد فترة تفشي الفيروس.

وحتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش اليوم، تجاوزت الطلبيات عبر منصة "جي إم في" 372.3 مليار يوان (56.3 مليار دولار)، إذ سجلت رقما قياسيا من الطلبيات بلغ 583 ألفا كل ثانية، حسبما أعلنت "علي بابا".

 

وعرضت مليوني سلعة للخصم لأول مرة وهو ما يصل إلى مثلي العدد في العام الماضي عندما سجلت المنصة مبيعات قيمتها 38.4 مليار دولار في اليوم نفسه.


(الدولار = 6.6146 يوان صيني)

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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