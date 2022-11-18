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الجمعة، 18-11-2022 08:32 م

محافظ البنك المركزي: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خفضت معدلات التضخم

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الوكيل الاخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الأردن سجل 4.1% معدل التضخم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين أول الماضي، متوقعا أن يسجل الأردن 4.3% كمعدل تضخم مع نهاية العام 2022 وانخفاضه في العام المقبل إلى 3.8%.

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وأضاف شركس، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أن الأردن سجل معدلات تضخم أقل من دول العالم والمنطقة في العام الحالي.


وأكد أن ذلك جاء بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية العام الجاري، سواء عبر تثبيت أجور النقل العام، والمخزون الاستراتيجي الغذائي، وتثبيت أسعار المحروقات لعدة أشهر,.


وأشار شركس إلى أن أوكرانيا وروسيا تشكل نحو 30 من كميات القمح المتنجة في العالم، بالإضافة إلى مساهمتهما بقطاع الطاقة العالمي، وهو ما انعكس على نسب التضخم بالعالم.


وبين أن صندوق النقد الدولي، خفض من توقعاته لمعدلات النمو العالمي، والتي قد تصل إلى 3.2% مع نهاية 2022.


ولفت إلى أن ذلك ناتج عن معدلات التضخم المرتفعة التي سجلت في مختلف دول العالم منذ بداية العام الجاري.



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