الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

للأردنيين.. انخفاض أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف

ولي العهد يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية

إصابة شخص في إطلاق نار بإربد

الامن العام : العثور على جثة جنين في تلاع العلي

الارصاد : أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن

بحث التعاون الأكاديمي بين اليرموك ومعهد الدوحة للدراسات العليا

وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

تخفيض رسوم وإعفاء معاملات في العقارات

إقرار معدل نظام لتحديد أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة

الحكومة ترفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات في الصحف اليومية

 
الأربعاء، 19-10-2022 06:39 م

محصول الحبوب في روسيا يسجل رقما قياسيا تاريخيا

635004894c59b72372023150


الوكيل الاخباري- حطمت روسيا رقما قياسيا تاريخيا في محصول الحبوب، وجاء ذلك بحسبما نشرته وزارة الزراعة الروسية عبر منشور في قناتها بتطبيق "تليغرام".

وقالت الوزارة: "حتى الآن (حتى 19 أكتوبر 2022)، تم جمع 147.5 مليون طن، فيما لا يزال الحصاد جاريا".

ووفقا لوزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف فإنه من المتوقع أن يصل الحصاد إلى المستوى الأقصى عند 150 مليون طن، واعتبر أن هذا نجاح للقطاع الزراعي ولروسيا ككل.

وقبل ذلك تم تسجيل مستوى قياسي في 2017 حينها بلغ محصول الحبوب 135.5 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 86 مليون طن من القمح.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
920222494938629187958 (1)

للأردنيين.. انخفاض أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف

202204060958155815

انهيار عقاري في أميركا.. ثاني أكبر هبوط في 80 عاماً

920221316351696423735

خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

319271_18_1666162653

باكستان تسعى لقروض جديدة بمليارات الدولارات بعد الفيضانات

140-235611-gold-prices-jump-highest-level-september-2011_700x400

تراجع أسعار الذهب عالميا

1629917761245

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أخبار متعلقة
920221316351696423735

خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

1020221016513699048281

خلال4 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

206799

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

920222112811478468056

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأحد

920222215238628449207

اغتنموا الفرصة.. انخفاض أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين ونصف