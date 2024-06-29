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السبت، 29-06-2024 11:52 ص

محضرات الصيدلة والألبسة تحد من انخفاض الصادرات الوطنية في الثلث الأول

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 الوكيل الاخباري - أسهم ارتفاع صادرات المملكة من محضرات الصيدلة والألبسة وتوابعها، في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في صادرات المملكة من محضرات الصيدلة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 34.8 بالمئة، لتبلغ 182 مليون دينار مقابل 135 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

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كما نمت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.5 بالمئة، لتصل إلى 468 مليون دينار ، مقابل 370 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.

 

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