الوكيل الإخباري- حذر رئيس بنك التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود، دميتري بانكين، من الاستثمار في عملة "البيتكوين"، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العملة لضغوطات.



وقال في تصريحات له خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن أكبر مخاطر الاستثمار في عملة "البيتكوين" يتمثل في أن العملة الرقمية مستقلة عن البنوك المركزية في العالم، كما أنه ليس لديها أي أساس اقتصادي.

اضافة اعلان



وأضاف بانكين، أن "العملات المشفرة لديها آلية تسجيل فقط، وثقة في خوارزمية الكمبيوتر، لا يمكن لأحد الضمان في أن يتم غدا تعدين عملات بيتكوين جديدة".



