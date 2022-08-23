مخاوف الركود تهبط بالأسهم الأوروبية

الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية في ثاني جلسات الأسبوع، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لمجموعة مهمة من البيانات الاقتصادية، لقياس قوة الشركات، في بيئة تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، وسط قلق بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وضعف التوقعات الاقتصادية.

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وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي لثالث جلسة على التوالي، وتراجع بنسبة 0.2 بالمئة ليحوم قرب أدنى مستوى في شهر.



وكان قطاع الطاقة ضمن بضعة قطاعات صاعدة، إذ ارتفع القطاع بنسبة 1 بالمئة مع زيادة أسعار النفط بدعم من مخاوف مرتبطة بقلة الإمدادات.



وزادت أسعار الغاز القياسية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 بالمئة، لتسجل ذروة قياسية جديدة بعد ارتفاعها إلى مثليها في غضون شهر واحد، لتصبح أعلى 14 مرة عن متوسط الأسعار في العقد الماضي. ( سكاي نيوز )

