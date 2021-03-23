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الثلاثاء، 23-03-2021 01:01 م

مخاوف الصين تلقي بثقلها على الأسهم الآسيوية

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الوكيل الاخباري - تراجعت الأسهم الآسيوية عن مكاسبها في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاضات الأسواق الصينية التي اهتزت بفعل جولة جديدة من العقوبات، بعد أن ساعد انحسار المخاوف من التضخم في تعزيز المعنويات في المنطقة.

يبدو أن المعنويات السلبية ستلقي بثقلها على الأسهم الأوروبية، حيث انخفضت العقود الآجلة لـ "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.42% وعقود "أف.تي.إس.إي" الآجلة بنسبة 0.61%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس.بي 500" بنسبة 0.28%. وفقا لما نشرته "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

انخفض أوسع مؤشر "إم.إس.سي.أي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.76%، متأثرًا بانخفاض 1.42% في الأسهم القيادية الصينية.

وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين صينيين، أمس الاثنين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ، وردت بكين بإجراءات عقابية ضد المشرعين الأوروبيين والدبلوماسيين والمعاهد والأسر.

وانخفض مؤشر"هانغ سبنغ" في هونغ كونغ أيضًا بنسبة 1.62%، مع جذب انتباه المتداولين للظهور الفاتر لأول مرة في السوق لشركة "بايدو" حيث تم تداول أسهم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بالكاد فوق سعر إدراجها الثانوي.

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خارج الصين، كانت الأسهم الآسيوية مختلطة. وانخفضت أسهم اليابان بنسبة 0.61% وهبطت أسهم أستراليا بنسبة 0.11%، وكلاهما تتبع المكاسب التي حققتها الليلة الماضية في وول ستريت، لكن أداء الأسواق الناشئة في المنطقة كان أفضل.


ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32%، وارتفع مؤشر "إس.بي 500" بنسبة 0.70%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.23%، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة.


وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في تصريحات معدة لجلسة استماع في الكونغرس إن تعافي الولايات المتحدة تقدم "أسرع مما كان متوقعا بشكل عام ويبدو أنه يتعزز".


ارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل سلة من ست عملات رئيسية في آخر تداول عند 91.887، بعد أن انخفض بنسبة 0.32 % يوم الاثنين، في حين حقق ارتفاعات مقابل الدولار النيوزيلندي والإسترالي والجنيه الاسترليني.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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