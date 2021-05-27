مخاوف لدى رؤساء البنوك الأمريكية بشأن العملات المشفرة

الوكيل الإخباري- حذر الرؤساء التنفيذيون لعدد من البنوك الأمريكية الكبرى، من مغبة التعامل بالعملات المشفرة، في شهادة أدلوا بها قبل ظهورهم المقرر، أمس الأربعاء، في اجتماع للجنة مجلس الشيوخ، حسبما أوردت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.



وتأتي تصريحات بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لمصرف ”سيتي جروب“، وتشارلز شارف الرئيس التنفيذي لمصرف ”ويلز فارجو“، بينما يتدافع القائمون على تنظيم السياسات النقدية في الولايات المتحدة للرد على التطور المتفجر – والتقلب المذهل – الذي تشهده سوق العملات المشفرة، التي تفتقر حاليا إلى سلطة إشرافية شاملة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وألمح موينيهان في شهادته إلى الصعوبات التي يواجهها المسؤولون التنفيذيون في المؤسسات المصرفية الأمريكية، قائلا إن ”بنك أوف أمريكا“ يحرص على أن تكون هناك مسافة بينه وبين مشروع البيتكوين وشقيقاتها من العملات المشفرة؛ لأنه لا يرى ”فيها أو حتى في العملات البديلة مخزنا للقيمة“.



وأشار موينيهان إلى أنه ”في الوقت الحالي، لا نمنح قروضا أو حتى نمول المشروعات أو الشركات المالية التي يتمثل مشروعها الرئيسي في العملات المشفرة أو تسهيل بيع وشراء وتمويل العملة المشفرة“.

المصدر: إرم