مخاوف نقص الإمدادات تقود النفط للارتفاع

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

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وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من الثلاثاء انخفاضا حادا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات المعهد، فقد تراجعت مخزونات الخام بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون. ( سكاي نيوز )