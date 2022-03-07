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الإثنين، 07-03-2022 03:11 م

مذكرة تعاون بين المناطق الحرة والتنموية والمحاسبين القانونيين

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الوكيل الإخباري - وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مذكرة تعاون تركز على توطيد أواصر العلاقة والتعاون المشترك بين الجانبين.

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ووقع المذكرة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات، ورئيس مجلس إدارة الجمعية حسام رحّال.

وقال الهميسات إن المجموعة تعمل على توفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار و تجهز البنى التحتية والخدمات الداعمة للأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.


وبين أن من أولويات المجموعة توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الاردنيين المحليين أو المقيمين خارج المملكة إلى جانب المستثمرين العرب والأجانب، داعيا المستثمرين في الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية إلى حصر التحديات والمعيقات التي تواجه أعمالهم ليصار الى متابعتها والعمل على حلها.

بدوره ثمن رحّال، جهود المجموعة في تهيئة البيئة الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، والسعي المستمر في سبيل تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الجمعية لن تدّخر جهداً في تقديم خبراتها ومعارفها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة لكافة الأطراف.

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