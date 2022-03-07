مذكرة تعاون بين المناطق الحرة والتنموية والمحاسبين القانونيين

الوكيل الإخباري - وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مذكرة تعاون تركز على توطيد أواصر العلاقة والتعاون المشترك بين الجانبين.

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ووقع المذكرة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات، ورئيس مجلس إدارة الجمعية حسام رحّال.



وقال الهميسات إن المجموعة تعمل على توفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار و تجهز البنى التحتية والخدمات الداعمة للأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.