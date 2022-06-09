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الخميس، 09-06-2022 12:43 م

مذكرة تفاهم اردنية مصرية في مجال النفط والغاز

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الوكيل الإخباري - وقّع الأردن ومصر الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووقّع المذكرة وزير الطاقة صالح الخرابشة ووزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية طارق الملا.


واتفق الطرفـان، بحسب بيان لوزارة الطاقة، علـى "تشـكيل لجنة مشـتركة لبحـث وتحديـد سـبل التعـاون فـي مجـالات التـدريب ونقـل الخبـرات الـواردة فـي المـذكرة والتنسـيق بشـأن الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذها تضـم فـي عضـويتها الأمـين العـام لوزارة الطاقـة والثـروة المعدنيـة لـدى المملكـة الأردنيـة الهاشـمية ووكيـل وزارة البتـرول والثـروة المعدنيـة لـدى جمهوريـة مصـر العربية".


وقال الخرابشة عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم "تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك" بين الأردن ومصر "في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي وذلك انطلاقا من العلاقـات الوديـة القائمـة بـين البلدين".


وعن تفاصيل المذكرة، قال الخرابشة إنها "تنص على تبـادل الخبـرات فـي مجال تطـوير الحقـول الغازيـة ذات الطبيعـة الخاصة أو مـا يعرف بحقـول الغـاز غير التقليدية واستخراج الغاز ومعالجته وتبـادل الخبرات والتعاون في مجال الاتفاقيـات مـع الشركات الدولية بشأن التنقيـب عـن الـنفط والغـاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج".


كما تنص المذكرة، وفق الخرابشة، على "تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين وصول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز".


وفي مجال الذهب، تنص المذكرة، بحسب الخرابشة، على "التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصـــناعات البتروكيماويـــة والـــنفط والغـــاز الطبيعـــي، إضـــافة إلـــى تنظـــيم الـــدورات التخصصـــية فـــي المراكـــز التدريبيـــة المتاحـــة فـــي البلـــدين الشـــقيقين، والاســـتفادة مـــن مراكـــز التـــدريب التابعـــة للشـــركات المصرية".


وأكد الخرابشة "أهمية المذكرة في تبادل التقارير والدراسات والمعلومات المتعلقة بمجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية وتبادل الخبرات والمعلومـات والزيـارات للاطـلاع علـى تجـارب البلـدين فـي المجـالات المتعلقـة بـالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية".


من جانبه، قال الملا، إن "المذكرة تأتي في إطار علاقات تعاون مستمر بين الأردن ومصر، وتتوج تعاونا وتكاملا بين قطاعي الطاقة في البلدين" لافتا النظر إلى أن "المذكرة تحدد مجالات تعاون وخارطة طريق ستتابعها فرق عمل ترفع تقارير كل ستة أشهر بالإنجازات ومراحل العمل".


وأضاف أن "الأردن ومصر يتميزان بمادة الفوسفات التي يتم تصديرها وتصنع محليا" مشيرا إلى أن "مذكرة التفاهم تتيح مزيدا من التعاون في هذا المجال بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".


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