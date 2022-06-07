مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

الوكيل الإخباري - وقع الأردن وجمهورية التشيك اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والثروة المعدنية.

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ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا (Jozef Síkela).



وقال الوزير الخرابشة في بيان صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تضمنت أوجه التعاون في مجال التخطيط والسياسات وفي مجال توقعات الطلب على الطاقة باستخدام النماذج الاقتصادية، إضافة الى التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتركيز على تعزيز إجراءات كفاءة وترشيد الطاقة خاصة للقطاع الصناعي وتبادل الخبرات في مجال الشبكات الذكية.



وفيما يتعلق بالثروات المعدنية قال الخرابشة إن الجانبين سيعملان من خلال المذكرة على التعاون وتبادل الخبرات في مجال المعادن الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد والدراسات الجيوفيزيائية لاستكشاف الثروات المعدنية، وتبادل المعرفة في قطاع التعدين وإجراء الدراسات الفنية لتقييم وتعدين واستكشاف الثروات المعدنية.

وأكد على أهمية المذكرة في إطار تكامل العمل مع جمهورية التشيك خاصة فيما يتعلق بالثروات المعدنية في وقت يعمل فيه الأردن على تعزيز العمل على مشاريع الاستكشاف في هذا المجال.



وكان الجانبان قد عقدا اجتماعا ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتعدين واستكشاف الثروات المعدنية وتبادل الخبرات في هذا المجال.



