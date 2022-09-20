مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال ومجلس الأعمال العراقي

الوكيل الإخباري - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال العراقي في الأردن، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بينهما.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، تهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين في إقامة فعاليات ومؤتمرات ومنتديات تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، وتوثيق سُبل الاتصال والتعارف، وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع الأعضاء من الجانبين على المشاركة فيها، بالإضافة إلى التعاون في تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كلا الطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وإقامة شراكات استراتيجية على المستوى المحلي والعربي والاقليمي.



وأكد الجانبان خلال اللقاء، ضرورة وضع خطة عمل واضحة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة للنهوض بحجم الاستثمارات الثنائية وبما يصب في صالح الجانبين.



وعرض رئيس الجمعية حمدي الطباع، موجزاً عن دور الجمعية في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، والترويج لمزايا وحوافز وفرص استثمارية يتمتع بها الأردن، من خلال مجالس الأعمال المشتركة التي ترتبط بها الجمعية.



وأشار الطباع إلى أهمية البحث عن آفاق للفرص الاستثمارية، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك، لافتاً الى أن السوق العراقية تعد من أهم الأسواق بالنسبة للأردن.



وأكد، تمتع الأردن بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة، توفر للمستثمرين بيئة آمنة للاستثمار مع تعدد الاتفاقيات التجارية الحرة ووجود العديد من المناطق الحرة والتنموية.



بدوره، قال رئيس المجلس الدكتور ماجد الساعدي، إن للأردن دوراً كبيراً في استقبال المستثمرين من الوطن العربي، كونه رمزاً للتسامح والتعايش، مؤكداً أن للمملكة الأولوية في الواردات العراقية إذا ما حققت المنافسة من حيث السعر والجودة.



وعرض الساعدي، عدداً من المشاريع تنوي الحكومة عرضها كفرص استثمارية في العراق خاصة في مجالات الإتصالات والتطوير العقاري وإعادة الإعمار.



وأكد أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتاً إلى دور المجلس في تطوير الاستثمارات العراقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.