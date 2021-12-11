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السبت، 11-12-2021 03:06 م

مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي

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الوكيل الإخباري- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد رجال الأعمال العرب مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بين الطرفين.

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وأوضح بيان للجمعية اليوم السبت، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العمل العربي المشترك، بما يوسع آفاق العلاقات الاقتصادية، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات حول فرص التبادل التجاري بين الأردن وأفريقيا، وإقامة المشاريع الاستثمارية، وعقد لقاءات ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستقبال الوفود التجارية من الأردن وإفريقيا.


كما تسعى المذكرة إلى التعاون في إعداد الدراسات والبحوث المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية، بالإضافة الى تشجيع كلا الجانبين على المشاركة في المعارض التجارية والتعاون في إقامتها والتعريف بالمنتجات الأردنية والافريقية.


بدوره، بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، مع رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي الدكتور هاني حسن أبو زيد؛ سُبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الأردن وإفريقيا، بما يعزز العلاقات العربية الإفريقية على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.


واستعرض لدور الجمعية والاتحاد في الترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، من خلال مجالس الأعمال المشترك ، مبينا أن الجمعية مشتركة مع 36 مجلس أعمال .


واشار إلى أن السوق الإفريقية من أهم الأسواق التي يأمل الأردن بنفاذ منتجاته إليها، لافتا إلى تمتّع الأردن بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة التي توفر للمستثمرين بيئة آمنة للاستثمار مع تعدد الاتفاقيات التجارية الحرة ووجود العديد من المناطق الحرة والتنموية.


من جهته، أكد أبو زيد، اهتمام الجانب الإفريقي بالاستثمار في الأردن، والوطن العربي، معرباً عن سعادته بتوقيع المذكرة، خاصة مع وجود العديد من الفرص المتنوعة على المستوى التجاري والاستثماري التي يمكن استغلالها في تطوير العلاقات العربية الإفريقية.


واستعرض الدور الذي يؤديه المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي كمنظمة اقتصادية دبلوماسية مستقلة تأسست بموجب المادة السابعة عشرة من الاتفاقية الاقتصادية العربية الإفريقية.


وبين أن المجلس يعمل على ترسيخ نظام اقتصادي عربي إفريقي يستوعب التوجهات الاقتصادية والتجارية العامة للأعضاء من الدول ورجال الأعمال والمستثمرين.


وأفاد المدير التنفيذي للمجلس سامي شريم، بأنه يجري حالياً إجراءات افتتاح مكتب تمثيلي للمجلس في العاصمة عمان، خلال الفترة المقبلة، ليكون حلقة الوصل بين المجلس ومجتمع الأعمال الأردني خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى.


وحضر اللقاء، نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، وأمين السر المهندس عبد الرحيم البقاعي، ومدير عام الجمعية طارق حجازي، وعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحليم عابدين.

 




 

 


 

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