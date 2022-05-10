الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 11:57 ص

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن والكونفدرالية الجزائرية

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الوكيل الإخباري - وقعت غرفة صناعة الأردن، مذكرة تفاهم مع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بهدف دعم التجارة البينية بين البلدين، وزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

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وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير في بيان، اليوم الثلاثاء، أهمية المذكرة في مساعدة رجال الأعمال الأردنيين والجزائريين على بناء علاقات اقتصادية تخدم البلدين، لافتاً الى أهمية السوق الجزائرية للصادرات الوطنيّة، باعتبارها سوقاً حيوية ومتنوعة.


وبين أهمية ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية أمام رجال الأعمال الجزائريين، مؤكداً الاستعداد لتنظيم زيارة رسمية استثمارية تضم صناعيين ورجال أعمال أردنيين إلى الجزائر لعرض الفرص الأردنية والاطلاع على الفرص الجزائرية.


وقال إن الصناعة الوطنية، تتميز بالجودة والكفاءة العالية التي تؤهلها لدخول الأسواق العربية والأوروبية والاميركية، وتواكب التقنيات المتطورة والحديثة التي تقدم منتجات متميزة.


وأضاف ان الكفاءات والخبرات الأردنية تعد واحدة من الميزات التنافسية العالية، كونها تعتبر فرصا ذات قيمة مضافة عالية، موضحا أن الجزائر لديها الكثير من الفرص الواعدة التي تتقاطع مع رغبة الكثير من المنتجين لدخول هذه السوق، فيما يتميز الأردن بفرص استثمارية كبيرة، أهمها موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة والبينية بالإضافة للأمن والأمان.

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