مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة عمان وبغداد

الوكيل الإخباري - وقعت غرفتا تجارة عمان وبغداد مذكرة تفاهم لتشجيع وتطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الأردن والعراق.

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وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، إلى إرساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء الغرفتين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.



وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بالعاصمة بغداد، خلال زيارة وفد القطاع الخاص الحالية للعراق، إلى تبادل المعلومات حول القوانين وأنظمة الاستثمار والمزايا والتسهيلات المتاحة لأعضاء الغرفتين.