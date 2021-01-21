الخميس 21-01-2021
الوكيل الاخباري

النقل: السكك الحديدية ستربط مراكز الإنتاج المحلية مع منافذ التصدير

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: تجار زيوت طالبوا برفع الأسعار ورفضنا ذلك

الزعبي لـ الوكيل: إمهال 8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع

قرار هام حول تقديم الأراجيل في محال الكوفي شوب

تعرف على الحالة الجوية نهاية الاسبوع في البحر الميت والعقبة

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

تفاصيل هامة حول زيارة النزلاء في السجون غداً

العمل تضع بروتوكولات لبعض القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا

الخميس، 21-01-2021 02:00 م

مذكرة تفاهم لإنشاء مرجعية لمؤشرات الاقتصاد الأردني الأساسية

عودة-تفشي-كورونا-تهدد-بانحدار


الوكيل الاخباري - وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن والمُنتدى الاقتصادي الأردني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لإنشاء مرجعية لمؤشرات الاقتصاد الأردني الأساسية.

اضافة اعلان

وهدفت المذكرة التي وقعتها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير اوليفيلا، ورئيس مجلس إدارة المُنتدى الاقتصادي الدكتور خير ابو صعيليك، للتعاون المشترك في مجال تطلعات التنمية الرئيسية في الأردن والعمل بشكل خاص على تحقيق المحاور المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الأردن.


وبحسب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على إبراز أهمية البيانات ودورها في صنع السياسات والقرارات الاقتصادية والتنموية لمواكبة عصر البيانات وعلومها.


وتدعم المذكرة إنشاء مرجعية لمؤشرات الاقتصاد الأردني الأساسية ونظام تقييم ومتابعة لتقدم وتراجع هذه المؤشرات، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز إدراجها ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

 

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة الى العمل المشترك في إعداد الدراسات والسياسات مثل دراسة الأثر الاقتصادي الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد COVID-19 على الاقتصاد الأردني، وعلى الشركات، والأسر وعمال المياومة بهدف المساهمة في التعافي والوصول إلى التعافي الجيد، وكذلك نشر الوعي الاحصائي وكيفية التعامل مع البيانات.

 

وسيعمل الطرفان مع الشباب ضمن سلسلة من برامج حوارية لتعزيز الثقافة الاقتصادية لديهم وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
82020413354432779459

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

1220202993319837193608

1642 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

59dc1f07-6b0d-4fff-b02a-cebbc71d63dc

متوسط أسعار المنازل في لندن يتجاوز مستوى قياسي

232659

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

rts1yzs0-3293b0748244cfda25e21624cb403060cacd82f9-s800-c85

النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية.. وبرنت دون 56 دولارا

4fcfc399-0a9d-4711-b0f5-5cfa45f23ae3-AP20226667076368

عقوبات ترامب تكلف هذه الدولة 20 مليار دولار

أخبار متعلقة
ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 30/12/2020

5fec2d46dd691

وزارة الطاقة: 8 ملايين قدم مكعب القدرة الإنتاجية لبئر 53

8d4554ab-fda0-4e51-9299-24c8d5144a7e

ترجيح ارتفاع معدلات البطالة في الأردن العام القادم

520201317137436150119

انخفاض أسعار الذهب بالأسواق المحلية

ذهب خ

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

1120202121359261711730

اجتماع لبحث تنظيم السقوف السعرية بالسوق المركزي