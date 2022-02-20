مرحلة جديدة لمكافحة التستر بالسعودية بعد انتهاء الفترة التصحيحية

الوكيل الاخباري-

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نشر البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية، فيديو عن بدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.وتعتمد المرحلة الجديدة على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد حالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، إن أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل كبير جدا، بعد أن كان يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".