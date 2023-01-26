مسؤولة أممية: أزمة الغذاء تحاصر العالم رغم انخفاض الأسعار

الوكيل الإخباري - لا يزال العالم محاصراً بأزمة غذاء تاريخية، بينما تتردد أصداء الحرب المندلعة في أوكرانيا في أسواق المنتجات الزراعية حول العالم، على الرغم من تراجع أسعار السلع الأساسية.

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وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى وكالات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما، سيندي ماكين إن حقيقة تراجع أسعار الغذاء لا تعني أن هذه الأزمة صارت على وشك الانتهاء، نحن بصدد مواجهة بعض الأوقات الصعبة.



وذكرت أنه بينما تتواصل الحرب الدائرة في أوكرانيا، فإنها تستمر في فرض قيود على تدفق البضائع، التي تشمل البذور، في ظل معاناة قطاع كبير من إفريقيا صار موشكا على مواجهة مجاعة.



وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بأن تكاليف الغذاء خلال الأشهر التسعة الماضية، قد تراجعت بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسيا في مارس الماضي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.



كما تتراجع أسعار الأسمدة، التي تمثل مصدرا رئيسا للنفقات بالنسبة إلى المزارعين، في ظل آمال بأن تبدأ معدلات التضخم في الاتجاه نحو الاعتدال.



ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومقاومة للتغيرات المناخية بهدف تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، أثناء جولة لها في زامبيا. ( الاقتصادية )