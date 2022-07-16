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السبت، 16-07-2022 11:09 ص

مسؤول أميركي: الأمن والطاقة من أبرز أولويات قمة جدة

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول أميركي، السبت، إن مصالح بلاده في منطقة الخليج وتأمين مصالح الدول الحليفة وتحديدا في مجال الطاقة، ستكون على رأس أولويات القمة التي تستضيفها مدينة جدة.

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ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، في وقت لاحق اليوم "قمة جدة للأمن والتنمية"، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.


وأضاف المسؤول الأميركي أنه من المتوقع أن تعلن واشنطن في نهاية القمة عن تقديم مليار دولار، مقابل ثلاثة مليارات دولار يُقدمها مجلس التعاون الخليجي، لحماية إمدادات الطاقة والغذاء.


كما تحدث عن خلق قوة عسكرية فاعلة بين بلدان المنطقة، لتبادل الخبرات الدفاعية الصاروخية.


وكان بايدن وصل مساء الجمعة إلى مدينة جدة، حيث أجرى مباحثات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


ووقعت السعودية والولايات المتحدة 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة. ( سكاي نيوز)


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