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الأربعاء، 23-03-2022 09:51 ص

مسؤول بلغاري سابق: لا بديل عن الغاز الروسي

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 الوكيل الاخباري-أكد نائب وزير الطاقة البلغاري السابق، يافور كويومدجييف، أنه لا بديل لدى بلاده عن الغاز الروسي، ويتعين عليها التوقيع مرة أخرى على عقد مع شركة "غازبروم" الروسية لشراء الغاز منها.

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وأوضح كويومدجييف أنه في حال رفضت أوروبا الغاز الروسي، فإن هذا يعني أنه سيتعين الحصول على حوالي 200 مليار متر مكعب من الوقود الأزرق من مصادر أخرى، مؤكدا أن ذلك ليس متوفرا.

بدوره حذر رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، من أن بلاده لا يمكن أن تتخلى عن الغاز الروسي بشكل كامل، وأكد أنه في حال توقف إمداده، سيتوقف الاقتصاد البلغاري.

وفي وقت سابق قال وزير المالية البلغاري، أسين فاسيليف، إن صوفيا لن تجدد العقد مع شركة "غازبروم" الروسية لتوريد الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا القرار مرتبط بالوضع حول أوكرانيا.

وتعتزم بلغاريا، بحسب فاسيليف، تلقي الغاز من موردين بديلين، بما في ذلك من قطر والجزائر، كما تخطط الحكومة  أيضا لاستخدام البنية التحتية الحالية لليونان وتركيا لشراء الغاز الطبيعي المسال وزيادة الواردات من أذربيجان.

 

روسيا اليوم

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