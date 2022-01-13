مسؤول روسي يتحدث عن مستقبل النفط في روسيا

الوكيل الاخباري- تحدث مسؤول روسي كبير عن مستقبل النفط كمصدر للطاقة وتأثير الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة على الميزانية الروسية، وذلك مع سعي العالم لتقليل انبعاثات الكربون.

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وقال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الخميس، إن نظام الميزانية الروسية يحتاج للاستعداد للتحول في قطاع الطاقة، لأنه في غضون 20 عاما قد يتوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الميزانية.



وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان النفط سيتوقف كونه سلعة رئيسية في الصادرات الروسية ومصدرا لإيرادات الميزانية من منظور تحول الطاقة.



وأشار كودرين إلى وجود قوانين في الميزانية الروسية تهدف للحد من إنفاق عائدات النفط وضمان عدم الاعتماد على عائدات النفط.





المصدر: روسيا اليوم

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