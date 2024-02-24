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السبت، 24-02-2024 02:13 م

مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني لمساعدة أوكرانيا على زيادة مخزون ذخيرتها من الأسلحة.

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وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم السبت، إن المملكة المتحدة ستنفق 245 مليون جنيه استرليني على مدار العام المقبل "لشراء وتنشيط سلاسل التوريد لإنتاج ذخيرة المدفعية التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها ولتعزيز احتياطاتها أيضا".


وأوضح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن "حزمة التمويل الجديدة ستساعد على تجديد احتياطيات ذخيرة المدفعية في أوكرانيا التي تعتبر ضرورية للمجهود الحربي".

 




 

 


 

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