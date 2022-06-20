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الإثنين، 20-06-2022 09:19 ص

مساعٍ أردنية لعلاقات شراكة اقتصادية جديدة مع السعودية

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الوكيل الإخباري - يسعى الأردن لبناء علاقات شراكة تجارية وصناعية وخدماتية، جديدة مع المملكة العربية السعودية، تساهم برفد الاقتصاد الوطني، لا سيما بالظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

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ويأمل القطاعان التجاري والصناعي، أن تستمر وتيرة النمو التجاري القائمة بين البلدين، لتصل لمستويات أعلى تلبي الطموحات، من خلال توسيع قاعدة السلع المتبادلة، وتعزيز الاستثمارات السعودية القائمة بالأردن، خاصة بمشروعات استراتيجية ذات قيمة عالية.


وسجلت الصادرات الوطنية إلى المملكة العربية السعودية نمواً هو الأعلى منذ خمس سنوات بنسبة 27.3 % خلال الفترة ما بين 2020 -2021، بقيمة نحو 1.03 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال العام الماضي نحو 3.21 مليار دولار، بمعدل نمو 50 % مقارنة مع عام 2020.


ويصدّر الأردن إلى السعودية، منتجات الخضار والفواكه والحبوب والضأن الحي ومواد غذائية، ومواد صناعية كيماوية، وأدوية، وأسمدة، وأحجار بناء، ودهانات، ومواد بلاستيكية وورقية، وأقمشة وأحذية وأثاث وأفران طبخ.


بالمقابل يستورد الأردن من السعودية، البترول الخام والتمور وسكر القصب، ومحضرات غذائية، وحليب سائل وقشطه وكبريت وزيوت التشحيم، وأكسيد التيتانيوم، والبولي اثيلين.


كما يستورد الأردن من السعودية البولي بروبلين، والبوليسترين، وآلات تكييف الهواء، والحديد ومصنوعاته وأسلاك كهربائية و نحاسية وحديدية ومواد كيماوية و بلاستيك و عبوات تعبئة المبيدات الحشرية الزراعية والمشروبات الغازية.


ويُقدّر حجم الاستثمارات السعودية القائمة في الأردن بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والمصرفي والتجارة والإنشاءات والسياحة.


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