الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تنظم مؤتمرا عن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يتفقد مشروعاً زراعياً كبيراً في الغمر تنفذه القوات المسلحة

التدريب المهني في الطفيلة تباشر باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج قدرة 2

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

حجازي وسلايطة يشاركان بمؤتمر دولي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

الثلاثاء، 07-12-2021 02:51 م

مساعٍ أردنية للحصول على 500 مليون دولار لصالح الكهرباء الوطنية

61af5644dda5a


الوكيل الإخباري - يدرس البنك الدولي، الموافقة على مشروع مقترح جديد للأردن يهدف إلى تعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء، الجدوى المالية، وحوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، من خلال تقديم تمويل يصل إلى 500 مليون دولار.

اضافة اعلان


ولا يزال المشروع قيد الدراسة وفي مرحلة تصميم مفهومه ومتوقع الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك في شباط2022.

 

ويسهم في دعم الإصلاحات في قطاع الطاقة، من خلال ضمان توزيع الكلف بشكل عادل وإدارة الموارد بكفاءة، وزيادة أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة.


ورقة معلومات المشروع المقترح، تشير إلى أن إصلاحات قطاع الطاقة تعتبر جزءا أساسيا من مصفوفة الإصلاح الخمسية لحكومة الأردن المعتمدة لتعزيز نمو الاقتصاد، وتمثل عنصرا مهما في برنامج التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي.

 

وأشارت إلى أن قطاع الطاقة شهد أيضا انتكاسات في عام 2020 بسبب الإغلاق جراء كورونا، حيث شهد القطاع انخفاضًا في مبيعات الطاقة لقطاعات الأعمال تقابلها زيادة في استهلاك الطاقة المنزلية، وانخفاضا في تحصيل الإيرادات، في وقت سعى فيه الأردن إلى التعافي من الجائحة.


وأضافت الورقة أن الحكومة الأردنية طلبت دعما من البنك الدولي من خلال دعم المرونة التشغيلية والمالية لقطاع الطاقة، وفق إجراءات تستند إلى استراتيجية قطاع الطاقة 2030، ومصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن (2019-24)، وخارطة طريق الاستدامة المالية، وخطة تنفيذ تحسين الديون.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12030533_466975120140969_2585773010582827944_o

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

61af49c44c59b70daf458a74

نائب الرئيس الأفغاني السابق: البنوك الخاصة في البلاد قد أفلست

4202024181935186740922

نقابة الملاحة: الرسوم الإضافية ستؤدي لارتفاع السلع

5e25ab3242360427de7cc9bc1638881012

بالأرقام .. ميزانية روسيا للأعوام الثلاثة القادمة

image-1-2

أبو علي: صرف 46 مليون دينار رديات ضريبية لـ53 ألف مكلف

e423a669-2e55-4239-8863-b97c29e72c42

اتفاق أردني تونسي للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بعد تسجيله 19.8 مليون دولار

أخبار متعلقة
e423a669-2e55-4239-8863-b97c29e72c42

اتفاق أردني تونسي للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بعد تسجيله 19.8 مليون دولار

مطار-الملكة-علياء-الدولي-من-المصدر

ارتفاع صادرات المنطقة الحرة بالمطار الى 131 مليون دينار

ميناء الحاويات في العقبة

ابو عاقولة يُحذر من “موت” ميناء حاويات العقبة

بنزين 3

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

سلع

تعرّف على أكثر المواد التي استوردها الأردن في 2021

311277_5_1607005357

خلال 9 اشهر ... عجز الميزان التجاري للأردن يرتفع بقيمة 27.8%