مساعٍ أردنية للحصول على 500 مليون دولار لصالح الكهرباء الوطنية

الوكيل الإخباري - يدرس البنك الدولي، الموافقة على مشروع مقترح جديد للأردن يهدف إلى تعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء، الجدوى المالية، وحوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، من خلال تقديم تمويل يصل إلى 500 مليون دولار.

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ولا يزال المشروع قيد الدراسة وفي مرحلة تصميم مفهومه ومتوقع الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك في شباط2022.

ويسهم في دعم الإصلاحات في قطاع الطاقة، من خلال ضمان توزيع الكلف بشكل عادل وإدارة الموارد بكفاءة، وزيادة أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة.



ورقة معلومات المشروع المقترح، تشير إلى أن إصلاحات قطاع الطاقة تعتبر جزءا أساسيا من مصفوفة الإصلاح الخمسية لحكومة الأردن المعتمدة لتعزيز نمو الاقتصاد، وتمثل عنصرا مهما في برنامج التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن قطاع الطاقة شهد أيضا انتكاسات في عام 2020 بسبب الإغلاق جراء كورونا، حيث شهد القطاع انخفاضًا في مبيعات الطاقة لقطاعات الأعمال تقابلها زيادة في استهلاك الطاقة المنزلية، وانخفاضا في تحصيل الإيرادات، في وقت سعى فيه الأردن إلى التعافي من الجائحة.



وأضافت الورقة أن الحكومة الأردنية طلبت دعما من البنك الدولي من خلال دعم المرونة التشغيلية والمالية لقطاع الطاقة، وفق إجراءات تستند إلى استراتيجية قطاع الطاقة 2030، ومصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن (2019-24)، وخارطة طريق الاستدامة المالية، وخطة تنفيذ تحسين الديون.



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