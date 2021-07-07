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الأربعاء، 07-07-2021 08:36 م

مساع كويتية لتسوية الخلاف النفطي بين السعودية والإمارات

مساع


الوكيل الإخباري - نقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك+" أن الكويت تسعى لتسوية الخلاف بين السعودية والإمارات حول إنتاج النفط.

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وأشارت المصادر إلى أن روسيا تقود مساعي لحل خلاف بين السعودية والإمارات للمساعدة بعقد اتفاق لزيادة إنتاج النفط.


وذكرت ثلاثة مصادر في "أوبك+" أن روسيا تقود مساعي لتسوية خلاف بين السعودية ودولة الإمارات من أجل المساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة.


ولم تحدد أوبك وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم القادم.
وقال أحد المصادر الثلاثة "لدينا وقت للتوصل لقرار ويحدونا الأمل بأننا سنجتمع الأسبوع القادم وسيتم إبرام اتفاق".


وصرح المصدران الآخران ، أن الكويت تعمل أيضا لتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات.


وأفاد مصدران مختلفان في "أوبك" بأنه لم يحدث تقدم في المفاوضات ولم يتم اقتراح موعد جديد لاجتماع.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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